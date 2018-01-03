قوات الجيش تسيطر على الخط الرابط بين الحديدة وتعز في حيس

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء من قطع أحد خطوط الإمداد لمليشيا الحوثي في مديرية حيس بمحافظة الحديدية غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش تمكنت اليوم من السيطرة على الخط الغربي بمديرية حيس في محافظة الحديدة والذي يربطها بمحافظة تعز.

وأضاف المصدر أن معارك عنيفة دارت صباح اليوم جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي الانقلابية لقي العشرات من الحوثيين مصرعهم وجرح آخرين ودمرت عدد من الآليات العسكرية للحوثيين .

وكانت قوات الجيش قد تمكنت أمس من بسط سيطرتها على وادي ظمي جنوب مركز مديرية حيس كما نفذت عملية تمشيط واسعة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقرى المجاورة لمديرية حيس شمال محافظة الحديدة.