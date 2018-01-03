هادي: لدينا تجربة كبيرة في تنصل الحوثيين من الاتفاقات وغدرهم بشركائهم ومعارضيهم

قال الرئيس اليمني / عبدربه منصور هادي / إن اليمنيين لديهم تجربة كبيرة في الحوارات السابقة مع الحوثيين وتنصلهم المستمر من اَي توافق أو اتفاق وصولاً الى غدرهم مع كل من يختلف معهم في توجهاتهم الإقصائية والعدوانية والتي كانت آخرها أحداث صنعاء مع شركائهم السابقين.

وأضاف هادي "أن جهود الشعب اليمني اليوم موحدة في مواجهة مليشيا الحوثي الايرانية التي جلبت للبلد الخراب والدمار وسفكت الدماء ودمرت البنية التحتية وتسببت في أوضاع اقتصادية وإنسانية غاية في الصعوبة".

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيتو اليوم في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشاد هادي بمواقف فرنسا الدائمة والداعمة لليمن في مختلف المحافل الدولية ومنها ما يتصل بدعمها للشرعية في مواجهة عصابات التمرد والانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية وما الحقته من أضرار باليمن ارضاً وانسانا.

واستعرض الرئيس الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية تجاه العزل والأبرياء من أبناء الشعب اليمني وتجنيدها للأطفال واستخدامهم وقوداً في صراعهم العبثي مع الشعب اليمني.