موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

نائب الرئيس: الشرعية ستحشد كافة الجهود لاستعادة الدولة

الأربعاء 03 يناير 2018 06:21 م الصحوة نت - الرياض
نائب الرئيس: الشرعية ستحشد كافة الجهود لاستعادة الدولة

أكد نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استمرار التقدم العسكري وبسط سلطة الدولة في كافة ربوع البلاد، وسعي الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية لإنهاء معاناة اليمنيين وحشد كل الجهود بما يحقق استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شيركليف لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشار نائب الرئيس الانتصارات التي تحرزها الشرعية بدعم من دول التحالف وما يحققه أبطال الجيش من إنجازات كبيرة تكللت بالنجاح ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية في شبوه والجوف والبيضاء والساحل الغربي ومختلف الجبهات،

وتطرق نائب رئيس الجمهورية إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني بفعل سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية والانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون والتي كان آخرها الممارسات التي تطال قيادات وقواعد في حزب المؤتمر الشعبي العام.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى