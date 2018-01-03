نائب الرئيس: الشرعية ستحشد كافة الجهود لاستعادة الدولة

أكد نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استمرار التقدم العسكري وبسط سلطة الدولة في كافة ربوع البلاد، وسعي الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية لإنهاء معاناة اليمنيين وحشد كل الجهود بما يحقق استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شيركليف لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشار نائب الرئيس الانتصارات التي تحرزها الشرعية بدعم من دول التحالف وما يحققه أبطال الجيش من إنجازات كبيرة تكللت بالنجاح ودحر ميليشيا الحوثي الإيرانية في شبوه والجوف والبيضاء والساحل الغربي ومختلف الجبهات،

وتطرق نائب رئيس الجمهورية إلى الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني بفعل سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية والانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون والتي كان آخرها الممارسات التي تطال قيادات وقواعد في حزب المؤتمر الشعبي العام.