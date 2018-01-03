الجيش الوطني يستكمل تحرير عدد من المناطق القريبة من مركز مديرية حيس بالحديدة

واصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، اليوم الاربعاء، تقدمها نحو مركز مديرية حيس، جنوب الحديدة، وسط احتدام المعارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار العشرات من عناصرها.

وقال المركز الاعلامي للجيش الوطني، إن قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي استكملت تحرير قرية السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوب حيس، فيما تواصل وحدات اخرى من الجيش تمشيط مساحات واسعة من المزارع الواقعة بين الخوخة وحيس، تتمترس فيها عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتشهد الميليشيات الانقلابية انهياراً متسارعا في ظل استمرار تقدم الجيش الوطني نحو مركز مديرية حيس التي يفصلها عن مناطق تواجد الجيش حوالي 4 كيلومتر.