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تعرف على المناطق التي تم تحريرها مؤخرا بمحافظة الجوف (تصريح)

الأربعاء 03 يناير 2018 06:02 م الصحوة نت - متابعات:-
تعرف على المناطق التي تم تحريرها مؤخرا بمحافظة الجوف (تصريح)

قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن طه شمسان، ان وحدات المنطقة العسكرية السادسة تمكنت خلال الأربعة الأيام الماضية التقدم من عدة محاور وحررت الكثير من المناطق والمواقع أبرزها مجمع اليتمة بمديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف.

وأوضح العميد شمسان أن قوات الجيش شنت عملية هجومية واسعة على مرحلتين حيث استطاعت في المرحلة الأولى التقدم من جهة الخنجر شمال شرق المحافظة، ومن جهة الأجاشر وصلت إلى جبل الجامع والكدن وقرن شيبة وجبل العرفا ومعسكر الحجق وفي المرحلة الثانية تم تحرير مجمع اليتمة بالكامل من ميليشات الحوثي الانقلابية.

وأفاد شمسان وفقا للمركز الاعلامي للجيش، ان أهمية تحرير هذه المناطق تكمن في تأمين الطريق إلى منفذ البقع حيث يعتبر الرابط الأساسي بين اليمن والمملكة العربية السعودية وسهولة مرور قوات الجيش من محافظة الجوف إلى محافظة صعدة.

وأشار عمليات المنطقة ان مليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلال المعارك الأخيرة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح واستعادة الكثير من الأسلحة والمعدات من ضمنها دبابات وصواريخ وعدد من العيارات ومصرع العشرات من عناصرها.

وتعتبر مديرية خب والشعف من أكبر المديريات في الجمهورية اليمنية ومحافظة الجوف حيث استطاعت قوات الجيش خلال الأيام الماضية التقدم من موقع الانطلاق إلى مركز اليتمة لما يقارب 45 كم.


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