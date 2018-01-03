إصلاح أبين يعقد اجتماعه الدوري ويناقش عدداً من القضايا أبرزها دعم السلطة المحلية

عقد التجمع اليمني للإصلاح في محافظة أبين اجتماعه الدوري برئاسة علي خضر ناصر مجمل رئيس الإصلاح بالمحافظة.

وخلال الاجتماع الذي كرس لمناقشة وتقييم الاداء السياسي خلال العام المنصرم 2017م وفق خطة عمله السنوية، ناقش أعضاء المكتب التقرير التقييمي لخطة عمله خلال العام المنصرم 2017م واقرار خطة عمل العام الجديد 2018م.

كما تدارس الاجتماع جملة من المواضيع الهامة والمستجدات على المستوى الاقليمي والمحلي وعلى رأسها دعم عمل السلطة المحلية في نشاطها العام الهادف الى تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة في المحافظة..

وفي تصريح صحفي أشاد علي خضر ناصر رئيس اصلاح ابين بدور السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة اللواء ابوبكر حسين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها والشروع في تحريك عملية البناء التنموي، وبدور قوات الحزام الامني في تأمين المحافظة حتى اصبحت أبين آمنة مستقرة تماما.

ودعا علي خضر السلطة المحلية إلى ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية عبر غرفة عمليات موحدة تضبط إيقاع عمل الأجهزة الامنية وتجنبها الوقوع في الاخطاء الأمنية.

وهنأ رئيس اصلاح أبين القيادة السياسية ممثلة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن لحمر ورئيس الحكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر ، بالانتصارات المتلاحقة في جبهات القتال ضد الانقلابيين المتمردين الحوثة، وبتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة المليشيات الحوثية المتمردة ، داعيا السلطة المحلية لمتابعة قضية الاعمار ، وتحريك عجلة التنمية في المحافظة.

وأشاد رئيس اصلاح أبين بدور التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وما تقدمه من دعم مالي وعسكري سخي للجبهات في كافة جبهات القتال.