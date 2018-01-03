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المليشيات تفرض التجنيد بصنعاء وتهدد الرافضين بحرمانهم من وظائفهم أوفرض غرامة

الأربعاء 03 يناير 2018 05:29 م الصحوة نت - متابعة خاصة:-
المليشيات تفرض التجنيد بصنعاء وتهدد الرافضين بحرمانهم من وظائفهم أوفرض غرامة

فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية التجنيد الاجباري، على المواطنين بالعاصمة صنعاء، في محاولة لمواجهة النقص الكبير في عدد مقاتليها بالجبهات.

 وتعاني مليشيات الحوثي نقصا حادا في عدد مقاتليها، بسبب مقتل معظمهم في جبهات القتال، خصوصا بعد الخسائر التي تلقتها المليشيا في كافة الجبهات.

وقالت مصادر بالعاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي عقدت اجتماعات مكثفة، مع عدد من عقال الحارات، وخاصة من الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام، وألزمتهم بتشكيل مجاميع مسلحة ، تهدف الى حشد مزيد من المواطنين في الى جبهات القتال. 

وأضافت المصادر أن المليشيا ألزمت من اختارتهم كمسؤولين في الحارات، بالذهاب الى جبهات القتال، أو الدفع بأبنائهم أو اقاربهم الى الجبهات بالقوة، أو يقوموا بكفالة عدد من الذين يذهبون الى الجبهات، وتشمل الكفالة، الدعم المادي والعيني والنقدي للأشخاص في الجبهات، بشكل شهري، وفقا لموقع العاصمة اونلاين.

 وأشارت المصادر، إلى أن المليشيا قامت بتهديد كل من يتخلف عن هذه الاجراءات، بأنهم سيتخذون العقوبات المناسبة لكل واحد منهم، ووصلت التهديدات الى إبعادهم من وظائفهم الحكومية، في مختلف المؤسسات المدينة والعسكرية

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