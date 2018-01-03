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مسؤولة أمريكية تؤكد دعم بلادها لليمن وشرعيته حتى تحقيق كافة تطلعات الشعب

الأربعاء 03 يناير 2018 02:33 م الصحوة نت - متابعة :-
مسؤولة أمريكية تؤكد دعم بلادها لليمن وشرعيته حتى تحقيق كافة تطلعات الشعب

أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الاربعاء، بمواقف الولايات المتحدة الداعمة للشرعية  في مواجهة تحديات الاٍرهاب والخطر الحوثي والتدخلات الايرانية في اليمن والمنطقة.

وأكد الرئيس خلال لقاءه القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، لدى اليمن، اسكرو  هيما، على عمق العلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية المبنية على الشراكة والتعاون والمصالح المشتركة.

مشيرا  الى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والخدمية والطاقة والكهرباء في ظل الأوضاع الراهنة والحاجه لدعم الاشقاء والأصدقاء.

من جانبها أكدت هيما على دعم بلادها لليمن وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام.

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