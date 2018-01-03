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الأمم المتحدة تحذر موظفيها في مناطق المليشيات من "تهديدات محتملة"

الأربعاء 03 يناير 2018 11:38 ص الصحوة نت - متابعة خاصة:-
الأمم المتحدة تحذر موظفيها في مناطق المليشيات من "تهديدات محتملة"

 دعت الأمم المتحدة موظفيها في اليمن إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم بين صنعاء ومحافظات أخرى، محذرة من وجود "تهديدات محتملة على سلامتهم"، حسب ما أفاد مصدر في مكتب المنظمة الدولية باليمن.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر هويته، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن عددا من نقاط التفتيش غير القانونية استحدثت في الآونة الأخيرة في الطرق الرابطة بين العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وحجة والحديدة".

وأضاف أنه "استنادا إلى تقييم المخاطر الأمنية المحدثة، فإن ذلك يدل على نوع من التهديد على بعثة الأمم المتحدة وموظفيها".

وأكد المصدر أن مكتب الأمم المتحدة باليمن حث جميع الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في المنظمات التابعة لها إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات في أثناء تنقلهم في مهامهم والسفر بشكل خاص.

كما نصح المكتب الموظفين في حال وقوع أي حادث الاتصال بالوحدة الأمنية وغرفة العمليات حتى يتسنى تقديم المساعدة والدعم على الفور، حسب المصدر.

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