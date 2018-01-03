صحيفة : وصول 7 قيادات مؤتمرية إلى محافظة مأرب

قال مصدر مسؤول إن قيادات مؤتمرية بارزة وصلت الى محافظة مأرب، عقب تمكنها من الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

وقالت صحيفة عكاظ، نقلا عن مصدر مسؤول في مأرب ان الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي صالح، اللواء علي صالح الأحمر، تمكن من الفرار من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ووصل إلى مناطق الشرعية في مأرب.

ووفقا للمصدر فإن هناك لجنة مخصصة لاستقبال قيادات حزب المؤتمر العسكرية والتنظيمية الفارة من بطش الحوثيين، يشرف عليها نائب الرئيس الفريق علي محسن بشكل مباشر، وتضم قيادات قبلية ومحلية تتولى عملية تسهيل وترتيب وتأمين وصول القيادات المؤتمرية.

وأفصح المصدر أن أكثر من 7 قيادات عسكرية وتنظيمية وصلت إلى مأرب خلال الأيام الماضية، مؤكدا عدم وجود اتصالات مباشرة مع القيادات في صنعاء.

لافتا إلى أن اللجنة تتولى عملية التسهيل لمن يتواصل معها للفرار من الحوثيين، مشيرا الى وجود توجيهات رئاسية وحكومية ومن السلطات المحلية لجميع المنافذ، بتسهيل مرور قيادات المؤتمر.