مشرف الحوثيين في البيضاء مع اثنين من مرافقيه في قبضة الجيش

أعلنت قيادة الجيش والمقاومة الشعبية في محور بيحان عن أسر القيادي الحوثي المدعو ابوطه مشرف الميلشيات العام في محافظة البيضاء مع اثنين من مرافقيه.

وبحسب بيان المقاومة الشعبية فإن وحدات خاصة من كتيبة النخبة التابعة لمحور بيحان والجيش الوطني أسرت القيادي الحوثي ابو طه إثر اشتباكات عنيفة وتقدم مستمر للجيش في منطقة جميلة ال العريف التابعة لمحافظة البيضاء.

وأفاد بيان المقاومة الشعبية إصابة ابوطة في الاشتباكات ونقله لتلقي العلاج في مديرية بيحان.

هذا وتشهد جبهة البيضاء تقدماً مستمراً للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد تحرير مديريتي ناطع والساحة المحاذيتين لمديرية بيحان.

وتشارك في تلك المعارك وحدات من كتيبة النخبة والمقاومة الشعبية المرابطة سابقا في مديرية عسيلان.