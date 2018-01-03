موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الخارجية اليمنية تشيد بالموقف المصري الداعم لليمن في المحافل الدولية

الأربعاء 03 يناير 2018 12:09 ص الصحوة نت - متابعات
الخارجية اليمنية تشيد بالموقف المصري الداعم لليمن في المحافل الدولية

أشادت الخارجية اليمنية بالموقف المصري الداعم لليمن في المحافل الدولية والاقليمية.

جاء ذلك في برقية شكر بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الى نظيره المصري سامح شكري لمواقف بلاده الداعمة لليمن خلال عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن والجمعية العمومية.

وقدم شكر اليمن قيادة وحكومة وشعبا الى مصر قيادة وحكومة وشعبا للمواقف النبيلة تجاه اليمن ودعم أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، وعلى كل المستويات سياسيا ودبلوماسيا وفي كل المراحل والظروف التي مرة بها اليمن.

وأشاد بدور مصر الداعم لليمن خلال العامين اللذين تولت فيهما العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن والجمعية العمومية التي عملت المندوبية الدائمة لمصر في الأمم المتحدة وبتنسيق كامل مع مندوبية اليمن في مجلس الأمن ومع دول التحالف العربي، وبكل جهد للدفاع عن القضايا العربية المصيرية والإفريقية العادلة ودعم السلم والأمن على مستوى العالم، وإعلاء مبادئ الأمم المتحدة.

ونوه وزير الخارجية إلى ان المندوبية الدائمة المصرية لدى الأمم المتحدة عملت بكفاءة واقتدار في كل تفاصيل الملف اليمني والدعم السياسي والدبلوماسي لجمهورية مصر العربية للشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والدعم السياسي الذي طالما قدمته مصر لليمن في مختلف المحافل الدولية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى