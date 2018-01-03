الخارجية اليمنية تشيد بالموقف المصري الداعم لليمن في المحافل الدولية

أشادت الخارجية اليمنية بالموقف المصري الداعم لليمن في المحافل الدولية والاقليمية.

جاء ذلك في برقية شكر بعثها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الى نظيره المصري سامح شكري لمواقف بلاده الداعمة لليمن خلال عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن والجمعية العمومية.

وقدم شكر اليمن قيادة وحكومة وشعبا الى مصر قيادة وحكومة وشعبا للمواقف النبيلة تجاه اليمن ودعم أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، وعلى كل المستويات سياسيا ودبلوماسيا وفي كل المراحل والظروف التي مرة بها اليمن.

وأشاد بدور مصر الداعم لليمن خلال العامين اللذين تولت فيهما العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن والجمعية العمومية التي عملت المندوبية الدائمة لمصر في الأمم المتحدة وبتنسيق كامل مع مندوبية اليمن في مجلس الأمن ومع دول التحالف العربي، وبكل جهد للدفاع عن القضايا العربية المصيرية والإفريقية العادلة ودعم السلم والأمن على مستوى العالم، وإعلاء مبادئ الأمم المتحدة.

ونوه وزير الخارجية إلى ان المندوبية الدائمة المصرية لدى الأمم المتحدة عملت بكفاءة واقتدار في كل تفاصيل الملف اليمني والدعم السياسي والدبلوماسي لجمهورية مصر العربية للشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والدعم السياسي الذي طالما قدمته مصر لليمن في مختلف المحافل الدولية.