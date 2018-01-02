انفجار معمل لصناعة المتفجرات في صعدة ومقتل وجرح كل من فيه

انفجر معمل لصناعة المتفجرات في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي الإنقلابية.

وأفاد مركز "صعدة الإعلامي" نقلاً عن مصدر محلي قوله إن الانفجار وقع في إحدى معامل المتفجرات التابعة للمليشيات الحوثية في منطقة العند بمديرية سحار.

وأكدت المصادر مقتل وجرح كل من كانوا فيه من افراد المليشيا المدربين على صناعة المتفجرات.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل عدد من القتلى والجرحى الذي ينتمي أغلبهم لمديرية رازح إلى مستشفيات مدينة صعدة وأن بعض الجرحى في حالة حرجة بعد أن تقطعت أطرافهم وأصيبوا بحروق شديدة نتيجة الانفجار.

وقد قامت المليشيات الحوثية بتطويق المكان عقب الانفجار وسط تكتم شديد على أسباب الانفجار والأضرار البشرية والمادية الناتجة عنه.

وقال مركز صعدة إن معامل صناعة المتفجرات تنتشر في محافظة صعدة في عدة مناطق، حيث تقوم المليشيات الحوثية بصناعة أعداد كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات تحت إشراف خبراء لبنانيين وإيرانيين ومن ثم توزيعها على الجبهات.

وكانت قد كشفت إحصائية رسمية أن الغام الحوثي قتلت ألفي شخص وأصابت 6 آلاف آخرين خلال العام 2016.

وتواصل مليشيا الحوثي زرع آلاف الألغام في كافة المناطق التي تسيطر عليها بما فيها المناطق السكنية.

وتتخذ مليشيا الحوثي من الألغام كسلاح رئيسي في معاركها منذ حروب صعدة وحتى اليوم.

وسبق وأن حذرت منظمات دولية من استمرار مليشيا الحوثي من زرع الألغام، ودعت إلى الضغط على مليشيا لوقف زراع الألغام.