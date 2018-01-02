نائب الرئيس: التدخل الإيراني في اليمن أفشل جولات السلام الماضية

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / علي محسن صالح/ أن الدعم الذي تقدمه إيران لجماعة الحوثي أسهم كثيراً في مضاعفة معاناة اليمنيين وشكل ولا يزال، خطورة على الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

وقال " محسن" إن التدخل الإيراني أفشل الكثير من جولات السلام التي خاضتها الشرعية برعاية الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث أمينها العام لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

وطالب نائب الرئيس بمزيد من الضغط على إيران، التي تشهد اليوم حراكاً شعبياً بسبب سياساتها الإجرامية بحق مواطنيها وبحق أبناء الشعوب العربية والإسلامية، مؤكداً حرص الشرعية على تحقيق السلام الدائم المرتكز على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن آنا اسكرو هيما موقف الولايات المتحدة الداعم للشرعية.