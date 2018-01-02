الحكومة: موازنة العام الجديد ستكون أفضل موازنة منذ أربعة أعوام

أكدت الحكومة اليمنية أن موازنة العام الجديد 2018 ستكون أفضل موازنة منذ أربعة أعوام.

وقال رئس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إنه رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد فإن موازنة هذا العام ستكون افضل من موازنة العام 2014م".

وأكد بن دغر على أهمية استيعاب الموازنة العامة لهذا العام كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري وضمان استمرار صرفها بانتظام وتجاوز العقبات التي حدثت في العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٨م بالعاصمة المؤقتة عدن.

وشدد الدكتور بن دغر على التزام الجميع بتوريد ما عليهم من التزامات ضريبية وجمركية إلى خزينة الدولة وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص.