استمرار عملية نزع ألغام المليشيات وتطهير المناطق المحررة بميدي

تواصل الفرق الهندسية المتخصصة في التعامل مع الألغام والتابعة للجيش الوطني عملية نزع عدد من الألغام من المناطق التي تطهيرها من المليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي والمخلوع صالح في مدينة ميدي بمحافظة حجة للأسبوع الثاني على التوالي.





وقال مصدر عسكري أن الفرق الهندسية للجيش مستمرة في تطهير مناطق من الألغام كانت مليشيات الحوثي قد زرعتها قبل تحريرها في مناطق مختلفة في منطقة ميدي بهدف عرقلة تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.





وكانت قوات الجيش قد أتلفت ما يقارب من 700 لغم أرضي الأسبوع الماضي، حيث قامت بتفجيرها بعد نزعها من مناطق تم تحريرها من ميليشيات الحوثي والمخلوع.