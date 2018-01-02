موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الزياني يقول إن هناك توجيهات لمجلس التعاون الخليجي بدمج اليمن اقتصادياً

الثلاثاء 02 يناير 2018 08:02 م الصحوة نت - الرياض
الزياني يقول إن هناك توجيهات لمجلس التعاون الخليجي بدمج اليمن اقتصادياً

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن توجيهات قادة دول المجلس تقضي بدمج اليمن اقتصادياً. وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح الزياني أن اليمن قادمة على خير بعد انتهاء الحرب وعودة الشرعية، ولن يتم التخلي عن اليمن وسيتم دعمها على كافة المستويات.

 وأشاد الزياني بالتعاون المشترك بين المجلس ووزارة الاعلام اليمنية خاصة فيما يتعلق ببرامج بالتدريب والتأهيل للاعلاميين اليمنيين.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الإعلام معمر الإرياني ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية عبدالباسط القاعدي.

وجرى استعراض البرامج والمشاريع الاعلامية لفضح وتعرية تلك الانتهاكات ، وفي مقدمتها برامج التوعية المجتمعية، والعمل الاعلامي المشترك مع مجلس التعاون الخليجي.

وثمن الارياني الدور الكبير الذي تقوم به الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مساندة الشرعية في اليمن.. لافتا الى أن اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي يخوض معركة استعادة الدولة بدعم ومساندة من الاشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى