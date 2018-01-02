الزياني يقول إن هناك توجيهات لمجلس التعاون الخليجي بدمج اليمن اقتصادياً

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أن توجيهات قادة دول المجلس تقضي بدمج اليمن اقتصادياً. وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح الزياني أن اليمن قادمة على خير بعد انتهاء الحرب وعودة الشرعية، ولن يتم التخلي عن اليمن وسيتم دعمها على كافة المستويات.

وأشاد الزياني بالتعاون المشترك بين المجلس ووزارة الاعلام اليمنية خاصة فيما يتعلق ببرامج بالتدريب والتأهيل للاعلاميين اليمنيين.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الإعلام معمر الإرياني ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية عبدالباسط القاعدي.

وجرى استعراض البرامج والمشاريع الاعلامية لفضح وتعرية تلك الانتهاكات ، وفي مقدمتها برامج التوعية المجتمعية، والعمل الاعلامي المشترك مع مجلس التعاون الخليجي.

وثمن الارياني الدور الكبير الذي تقوم به الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مساندة الشرعية في اليمن.. لافتا الى أن اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي يخوض معركة استعادة الدولة بدعم ومساندة من الاشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.