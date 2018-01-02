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قوات الجيش الوطني تحرر مناطق جديدة شرق العاصمة صنعاء

الثلاثاء 02 يناير 2018 07:59 م الصحوة نت - متابعات:-
قوات الجيش الوطني تحرر مناطق جديدة شرق العاصمة صنعاء

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، تحقيق انتصارات كبيرة، واستعادة مواقع جديدة في منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحرير سلسلة جبال السلطاء وعدد من التباب المجاورة لها، وكبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وسط تقدم للوحدات العسكرية باتجاه عزلة مسورة.

وصاحب تقدم الجيش، غارات لمقاتلات التحالف على مواقع تمركز المليشيات، اسفرت عن تدمير عربتين ودبابة وعدد من الأسلحة الرشاشة التي كانت تستخدمها المليشيات في منطقة مسوره بنهم.

وتزامنت انتصارات نهم، مع عملية عسكرية واسعة  نفذتها قوات الجيش في مديرية حيس جنوب الحديدة ، تمكنت من خلالها القوات الحكومية السيطرة على وادي عرفان جنوب غرب مديرية حيس وغنمت دبابة روسي عيار 62.

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