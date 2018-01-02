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الجيش يتمركز في وادي عرفان وظمي وينفذ عملية عسكرية جنوب غرب حيس بالحديدة

الثلاثاء 02 يناير 2018 06:50 م الصحوة نت - خاص
الجيش يتمركز في وادي عرفان وظمي وينفذ عملية عسكرية جنوب غرب حيس بالحديدة

نفذت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة اليوم الثلاثاء.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني سيطرت على وادي عرفان جنوب غرب مديرية حيس وغنمت دبابة روسي عيار 62.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش وصلت وادي ظمي جنوب مركز مديرية حيس.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش نفذت عملية تمشيط كبيرة للمزارع الواقعة بين الخوخة ويختل والزهاري والقوى المجاورة لحيس.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا فرت باتجاه مديرية بيت الفقيه وزبيد وعلى متن بعض طقومها عدد من القتلى والجرحى.

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