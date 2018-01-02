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طلائع الجيش تصل مشارف وادي خب في الجوف وانهيارات كبيرة في صفوف المليشيا

الثلاثاء 02 يناير 2018 06:23 م الصحوة نت - خاص
طلائع الجيش تصل مشارف وادي خب في الجوف وانهيارات كبيرة في صفوف المليشيا

قالت مصادر ميدانية في محافظة الجوف "إن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم الثلاثاء من احراز تقدم جديد في مديرية خب والشعف".

وأضافت المصادر أن قوات الجيش وصلت إلى مشارف وادي خب وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش حررت منطقة المهاشمة والخط الدولي الرابط بين اليتمه ووادي الخب والمناطق المجاورة.

وأكدت المصادر أن سيارات اسعاف تابعة للمليشيا نقلت عدداً من الجثث والجرحى باتجاه برط على وقع المعارك الدائرة في مشارف الوادي.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من استعادة دبابتين من المليشيا الانقلابية. وذلك حسب ما ذكره مركز "الجوف" الإعلامي.

في السياق.. القت قوات الجيش القبض على أحد مليشيا الحوثي أثناء محاولته زراعة عبوه ناسفة في جبهة العقبة شمال المحافظة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد دمرت أربعة أطقم عسكرية تابعه للمليشيا الإنقلابية أثناء توجهها صوب جبهة اليتمه شمال المحافظة مساء أمس الاثنين.

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