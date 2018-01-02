قتلى في صفوف المليشيات وقوات الجيش الوطني تستعيد مواقع جديدة في البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، من تحرير جبل الغول الاستراتيجي ، واستعادوا عربة عسكرية واسلحة متنوعة، عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة البيضاء.

ولقي سبعه من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم اثر غارات جوية شنها طيران التحالف العربي استهدفت تجمعات المليشيات في عقبة القنذع بمديرية نعمان بالبيضاء ، كما دمرت الغارات مدفع هاون وبي 10.

وقال قائد مقاومة ناطع صالح المنصوري "ان المليشيات فرت من جبل الغول وحذيه مخلفة وراءها جثث قتلاها واسلحة وعتاد وان المواجهات تدور حاليا بين المقاومة والمليشيات على مشارف مناطق اعشار والمنقطع".

وفي ذي ناعم تصدت المقاومة الشعبية لمحاولة تسلل قامت بها المليشيات الحوثية الانقلابية الحوثية اليوم الى مواقع المقاومة بالاريل وموجف ومضيق.