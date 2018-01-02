الفريق المقدشي : مليشيات الحوثي تحصد الانتكاسات المستمرة والنصر سيكون قريبا

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد المقدشي، أن التقدم العسكري سيستمر حتى تحرير كل شبر من الوطن وتطهير اليمن من الميليشيا الكهنوتية، مؤكدا أن الميليشيات تحصد الانتكاسات المستمرة في مختلف الجبهات وهي في انهيار، وأن النصر سيكون قريبا.

وثمن اللواء المقدشي خلال تفقده للخطوط الأمامية في جبهة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، دور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات ومساندتهم للشعب اليمني ودعمهم المستمر لإعادة بناء الجيش الوطني.

وقال "ان المؤسسة العسكرية باتت اليوم أكثر قوة وقدرة وتنظيما وتدريبا، وهي الضامن لبناء دولة مدنية تقوم على العدل والمساواة وتحفظ كرامة المواطن ومكافحة الجماعات والميليشيات الارهابية وحماية أمن اليمن ودول الجوار والمنطقة ".

واطلع خلال زيارته على سير العمليات العسكرية والانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني بإسناد من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، مشيدا بالتضحيات والبطولات التي يقدمها ويسطرها قادة وأبطال الجيش الوطني والمقاومة في سبيل استكمال تحرير اليمن من براثن الانقلاب الغاشم.