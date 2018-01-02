موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

الجيش الوطني يواصل انتصاراته وترتيبات لانطلاق عملية عسكرية لتحرير البيضاء وتعز

الثلاثاء 02 يناير 2018 11:59 ص الصحوة نت - متابعة خاصة:-
الجيش الوطني يواصل انتصاراته وترتيبات لانطلاق عملية عسكرية لتحرير البيضاء وتعز قوات من الجيش الوطني - ارشيف

يواصل الجيش الوطني تقدمه في عدد من الجبهات القتالية أبرزها جبهة الجوف وشبوة والبيضاء، محققا انتصارات نوعية، ومكبدا المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وبالتزامن مع الانتصارات الكبيرة في تلك المحافظات، يجري الجيش الوطني استعداداته النهائية لإطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظتي البيضاء وتعز وسط اليمن، لتحريرهما من المليشيات الانقلابية.

وذكرت مصادر عسكرية لـ" عكاظ" أن ألوية عسكرية كبيرة تحركت من المنطقة العسكرية الرابعة في عدن، بينها ألوية من الحماية الرئاسية، وتوقعت أن يتم تطويق محافظتي البيضاء وتعز من مختلف الجبهات واستكمال تحريرهما.

يأتي ذلك في وقت تحقق فيه القوات الحكومية في جبهة الصبيحة، انتصارات كبيرة على المليشيات حيث تمكنت من استعادت السيطرة على جبل القرن الإستراتيجي بعد هجوم مباغت على مواقع الحوثيين، أسفر عن مقتل نحو 7 منهم، على الحدود الرابطة بين محافظة تعز ولحج.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى