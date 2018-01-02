الجيش الوطني يواصل انتصاراته وترتيبات لانطلاق عملية عسكرية لتحرير البيضاء وتعز

يواصل الجيش الوطني تقدمه في عدد من الجبهات القتالية أبرزها جبهة الجوف وشبوة والبيضاء، محققا انتصارات نوعية، ومكبدا المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وبالتزامن مع الانتصارات الكبيرة في تلك المحافظات، يجري الجيش الوطني استعداداته النهائية لإطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظتي البيضاء وتعز وسط اليمن، لتحريرهما من المليشيات الانقلابية.

وذكرت مصادر عسكرية لـ" عكاظ" أن ألوية عسكرية كبيرة تحركت من المنطقة العسكرية الرابعة في عدن، بينها ألوية من الحماية الرئاسية، وتوقعت أن يتم تطويق محافظتي البيضاء وتعز من مختلف الجبهات واستكمال تحريرهما.

يأتي ذلك في وقت تحقق فيه القوات الحكومية في جبهة الصبيحة، انتصارات كبيرة على المليشيات حيث تمكنت من استعادت السيطرة على جبل القرن الإستراتيجي بعد هجوم مباغت على مواقع الحوثيين، أسفر عن مقتل نحو 7 منهم، على الحدود الرابطة بين محافظة تعز ولحج.