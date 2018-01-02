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مصرع قياديين حوثيين بغارة جوية للتحالف في ميدي بمحافظة حجة

الثلاثاء 02 يناير 2018 10:57 ص الصحوة نت - متابعة خاصة:-
مصرع قياديين حوثيين بغارة جوية للتحالف في ميدي بمحافظة حجة صور للقياديين الحوثيين

لقي قياديين من مليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهما أمس الاثنين، بغارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي على مواقعهم في جبهة ميدي بمحافظة حجة.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن القيادي الميداني "مطهر شرف عبدالقادر شرف الدين"، والقيادي "محمد عبدالله الكحلاني"، لقيا مصرعهما بغارة جوية نفذها طيران التحالف العربي غرب مدينة ميدي، بعد يوم من مقتل مسؤول إمداد المليشيات الحوثية الإيرانية لذات الجبهة المدعو/ حمزة الكحلاني.

وشنت مقاتلات التحالف العربي يوم أمس تسع غارات جوية على مواقع مختلفة للإنقلابيين في جبهتي حرض وميدي .

وتتصدر جبهتي حرض وميدي كافة جبهات الجمهورية في خسائر القيادات الحوثية الميدانية البارزة، وشكلت محطة استنزاف كبيرة لعناصرهم المليشاوية.

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