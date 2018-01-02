تقدم الجيش يدفع المليشيات لاقتحام المدارس وفرض التجنيد الإجباري على الأطفال

دفعت الخسائر المتتالية التي تتلقاها ميليشيات الحوثيين الانقلابية، جراء تقدم قوات التحالف العربي والجيش اليمني الوطني في عدة جبهات ومحاور داخلية، إلى فرض الجماعة الإرهابية التجنيد الإجباري وسط صفوف الأطفال من طلاب المدارس وأبناء المدنيين، نتيجة الخسائر التي تعاني منها في أوساط مقاتليها.

وأكدت مصادر لصحيفة «الوطن» في محافظة ذمار أن تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مؤخرا في محافظة البيضاء أرعب الحوثيين في المحافظات المجاورة الخاضعة تحت سيطرتهم بشكل كلي، مما سارع من عمليات البحث عن الأطفال واستقطابهم من المدارس، عبر فرض التجنيد الإجباري بقوة السلاح لأبناء المحافظة، خوفاً من وصول قوات الجيش الوطني إليها.

وأوضحت المصادر أن ‏التجنيد الإجباري في محافظة ذمار والمحافظات المجاورة بلغ ذروته، تزامنا مع اقتراب معركة البيضاء، مشيرة إلى أن الانقلابيين يعملون على استدعاء العسكريين السابقين ومن يقوم بالرفض يتم اختطافه.

ولفتت المصادر إلى أن جنون الحوثيين دفعهم إلى اقتحام المدارس بشكل عشوائي ومرعب بحثاً عن مقاتلين من طلاب المدارس وخاصة من المرحلة الثانوية والمتوسطة، للمشاركة في جبهات القتال وسد العجز في صفوف العناصر.