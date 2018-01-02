هادي: مليشيا إيران غدرت بالشعب والخلاص منها هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادي

أكد الرئيس اليمني / عبدربه منصور هادي / أن الخلاص من تلك العصابات المارقة هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادي الجديد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بمحافظ الجوف اللواء امين علي العكيمي، للوقوف على مستجدات الأوضاع التي استطاع ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحقيقها تباعا في وجه العصابات الحوثية الإيرانية المارقة التي انقلبت على التوافق وغدرت بالوطن والشعب اليمني لمصلحة أجندة ايران الدخيلة على المجتمع اليمني.

وأشاد الرئيس بالتضحيات البطولية التي يقدمها ويجترحها القادة الميدانين والضباط والصف والجنود والمقاومة الباسلة من الأبطال الاشاوس في محراب العزة والكرامة والدفاع عن الأرض والعرض بدعم وإسناد من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.