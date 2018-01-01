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العكيمي: انتصارات كبيرة قادمة ولن نتوقف عند تحرير الجوف

الأثنين 01 يناير 2018 11:51 م الصحوة نت - متابعة خاصة
العكيمي: انتصارات كبيرة قادمة ولن نتوقف عند تحرير الجوف

أكد محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي "أن الأيام المقبلة ستشهد انتصارات كبيرة.

وقال العكيمي "لن نقف عند تحرير محافظة الجوف فقط وسوف نشارك بفاعلية في تحرير كل ما تبقى من المحافظات التي ماتزال تحت سيطرة المليشيا الحوثية". وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ودعا العكيمي  الى الانتفاضة ضد المليشيا الامامية والالتفاف حول القيادة السياسية ودعم الجيش الوطني لتحرير الوطن وتخليصه من العصابة الانقلابية.

في السياق.. أفاد مراسل "الصحوة نت" أن العكيمي زار اليوم سوق اليتمه والمواقع المجاورة بعد يوم من دحر مليشيا الحوثي.

وتفقد العكيمي وحدات الجيش المرابطة في المنطقة، وأطلع على عودة الحياة في سوق اليتمه والمناطق المجاورة.

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