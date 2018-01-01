الجيش يحرر مواقع حاكمة بين محافظتي تعز ولحج ومصرع قيادي حوثي في جبهة مقبنة

أحرزت قوات الجيش الوطني صباح الاثنين تقدماً كبيراً جنوب محافظة تعز، وحررت مواقع حاكمة بين محافظتي تعز ولحج.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش حررت التباب المحيطة بجبل القرن بعد أن استعادة السيطرة عليه.

وشنت قوات الجيش هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي في وادي شعب، وتمكن خلاله من تطهير عدد من المواقع الهامة، المطلة على منطقة طور الباحة، التابعة لمحافظة لحج.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من سيطرتها على مفرق وادي شعب وسوق الخميس ووادي صبيح وجبل موجب الواقعة في اتجاه القبيطة.

في سياق متصل.. لقي أحد قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين، مصرعه وأصيب آخرون بنيران الجيش الوطني غرب تعز .

وقال مصدر عسكري إن القيادي الحوثي المدعو / نائف الدعيسي / أحد القيادات الميدانية للمليشيا قتل أثناء زيارته لمواقع المليشيا في جبهة مقبنة غرب المدينة.

وتلقت مليشيا الحوثي ضربات موجعة مؤخراً في مختلف الجبهات، سيما البيضاء والجوف وتعز ولحج ونهم.