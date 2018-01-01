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مصدر بإعلامية الاصلاح يُكذب مزاعم حوثية بوجود تواصل مع قياداته

الأثنين 01 يناير 2018 09:58 م الصحوة نت - خاص
مصدر بإعلامية الاصلاح يُكذب مزاعم حوثية بوجود تواصل مع قياداته

كذب مصدر في الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح المزاعم التي تروج لها قيادات حوثية عن تواصل مع قيادات وقواعد الإصلاح.

واعتبر المصدر تسويق هذه الأكاذيب بالتزامن مع الانتصارات الساحقة لقوات الجيش الوطني في كافة الجبهات يؤكد حالة الانهيار والإرباك والتفكك التي يعاني منها المتردين الحوثيين، ويثبت أنها تعيش في عزلة كبيرة محلية ودولية ولذا تختلق الاكاذيب واصطنعت اماني  واحلام  وتروج لها.

وأكد المصدر لـ"الصحوة نت" أن الإصلاح سيمضي كما عهده الشعب اليمني على نفس خطه الرافض للانقلاب الكهنوتي والملتزم بموقف الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الهادفة الى إنهاء الانقلاب والقضاء عليه واستعادة الدولة على كافة التراب الوطني.

وقال المصدر إن استمرار قيادات وناشطي الحوثي في الكذب واختلاق الإشاعات وتزوير الحقائق ليس أمرا غريبا على هذه الجماعة التي استمرأت الكذب والتدليس حتى أضحى سلوكا ملازما لها في كل مراحل ظهورها .

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