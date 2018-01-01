اجتماع مسلح لقبائل ذمار عنس يحذر الحوثيين من استمرار التصعيد ضد أبناء المنطقة

حذر اجتماع مسلح في منطقة عنس بذمار من استمرار تدخل الحوثيين في شؤون منطقتهم والتصعيد العسكري ضد أبناء المنطقة.

ووقف الاجتماع الذي عقد في قاع سامه شرقي مدينة ذمار، وقف على آخر تطورات المنطقة، سيما مع التصعيد الحوثي على الأخير في المنطقة واختطافه لعدد من المواطنين.

البيان الصادر عن الاجتماع والذي حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه، حذر أطقم الحوثي من دخول المنطقة، مؤكداً أنه سيكون مصيرها لأبناء القبيلة.

ودعا الاجتماع جماعة الحوثي بسرعة اطلاق سراح كافة المختطفين من أبناء القبيلة والمحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب اقتحام حملة عسكرية تابعة للحوثيين أمس الاحد قرية ورقة التابعة لمخلاف اسبيل عنس لمحاولة إختطاف وجاهات وزعامات قبلية.





