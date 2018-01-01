الرئيس هادي: انتصارات الجيش لن تتوقف الا بتحرير كافة المحافظات

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي أن الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش لن تتوقف الا بتحرير كافة المحافظات من التواجد الحوثي والقضاء على مشروعهم الدموي والارهابي والقمعي الذي طال أبناء الشعب اليمني الرافض لتواجدهم والحالم بدولة النظام والقانون والعدل والمساواة والحكم الرشيد المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية التي توافق عليها كافة أبناء الشعب اليمني.

وقال هادي "إن هذه الانتصارات التي تتحقق في المواقع والجبهات بمختلف المحافظات تأتي تنفيذاً للخطة المرسومة سلفاً لتحرير كافة المحافظات من المليشيا الانقلابية وتخليص الوطن من الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا ضد الأرض والانسان بطريقة مجردة من قيمنا الأخلاقية والإنسانية".

وأضاف رئيس الجمهورية" لقد كان ابطال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صمام امان وصخرة تحطمت عليها أوهام المليشيا الحوثية المدعومة من ايران الحالمة بالسيطرة على الوطن بقوة السلاح والعودة بالوطن الى ماقبل ثورة الـ 26 من سبتمبر التي قضت على الحكم الامامي البغيض ومخلفاته المتمثلة في الجهل والفقر والمرض".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن للاطلاع على سير العمليات العسكرية في اطار المنطقة الرابعة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ".