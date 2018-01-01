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تقدم جديد لقوات الجيش في نهم ومقاتلات التحالف تدمر آليات في مسورة

الأثنين 01 يناير 2018 07:39 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تقدم جديد لقوات الجيش في نهم ومقاتلات التحالف تدمر آليات في مسورة

أفاد المركز الإعلامي لقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت  الاثنين من احراز تقدم جديد في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وحررت قوات الجيش الوطني سلسلة جبال السلطاء وعدد من التباب المجاورة لها من ميليشات الحوثي الانقلابية.

وتواصل قوات الجيش تقدمها وسط معارك عنيفة وفرار جماعي لمليشيات الحوثي الإنقلابية باتجاه عزلة مسورة.

هذا وشن طيران التحالف العربي عدت غارات اسفرت عن تدمير طقمين ودبابة وعدد من الأسلحة الرشاشة التي كانت تستخدمها المليشيات في منطقة مسوره بنهم.

يأتي هذا التقدم تزامناً مع اشتعال جبهات الجوف والبيضاء وطور الباحة وعدد من جبهات القتال والتي تلقت فيها المليشيا هزائم ساحقة.

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