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حيدان: حوارنا مع ملالي إيران على طاولة الجبهات والوسيط فوهات البنادق

الأثنين 01 يناير 2018 06:50 م الصحوة نت - خاص
حيدان: حوارنا مع ملالي إيران على طاولة الجبهات والوسيط فوهات البنادق

نفى رئيس الدائرة الإعلامية بإصلاح عدن خالد حيدان وجود أي علاقة من فوق الطاولة أو من تحتها بين الإصلاح والحوثيين.

 

وقال حيدان في منشور له عبر الفيس بوك رصده محرر "الصحوة نت" إن من يكتب عن وجود علاقة من فوق الطاولة أو من تحتها بين الإصلاح بالحوثيين فهو واهم...لا حوار مع ملالي إيران .. لا حوار مع المنقلبين على الأوطان.

 

وأضاف حيدان أن علاقة الاصلاح مع مليشيات الانقلاب الإيرانية على طاولات نهم والجوف والبيضاء وتعز والمخا وكرش ومكيراس وفي كل الميادين.

وتابع حيدان أن الوسيط بيننا وإياهم فوهات بنادقنا وشهود الحوار شهداءنا وجرحانا.

وتأتي تصريحات حيدان، رداً على مزاعم حوثية تروج لوجود تواصل بين بين الاصلاح والمليشيات الانقلابية.

 

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