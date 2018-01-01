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الجيش يحرر مفرق وادي شعب وسوق الخميس ووادي صبيح في جبهة طور الباحة

الأثنين 01 يناير 2018 06:35 م الصحوة نت - خاص | حلمي حسن
الجيش يحرر مفرق وادي شعب وسوق الخميس ووادي صبيح في جبهة طور الباحة صورة إرشيفية

نفذ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية  بجبهة طور الباحة - القبيطة - صباح اليوم سلسلة هجمات  استمرت حتى ساعات متأخرة من نهار اليوم الاثنين واندلعت مواجهات عنيفة أسفرت عن  استعادة الجيش والمقاومة السيطرة على مواقع ومرتفعات ونقاط حاكمة.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من سيطرتها على مفرق وادي شعب وسوق الخميس ووادي صبيح وجبل موجب الواقعة في اتجاه القبيطة .

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من دحر المليشيات باتجاه مناطق، الركب والقطهات بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة تعز.

وكان محافظ لحج اللواء احمد عبدالله تركي واللواء فضل حسن العمري  قائد المنطقة العسكرية الرابعة قد زاروا أمس الاحد جبهة طور الباحة ووجهوا القوات باستمرار العمليات القتالية ضد المليشيا الانقلابية.

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