قتلى وتدمير آليات عسكرية للمليشيات بغارات للتحالف في البيضاء

شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية مباغتة على تجمعات للمليشيات الانقلابية، بمحافظة البيضاء، وتمكنت من قتل عدد منهم وجرح آخرين وتدمير آليات عسكرية.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وآليات للمليشيات الحوثية في اعلى عقبة القنذع ، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المليشيات وتدمير مدفع هاون وبي 10 وطقم.

وأوضحت المصادر أن الطقم كان يقل 7 من مسلحي المليشيات، متوقعة القضاء عليهم جميعا.

وتشهد محافظة البيضاء مواجهات غير مسبوقة حققت من خلالها قوات الجيش الوطني انتصارات كبيرة.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري بمديرية الزاهر العقيد الركن عبد الله الحميقاني، أكد "أن هناك ترتيبات عسكرية واسعة النطاق استعداداً لتحرير محافظة البيضاء بكل مديرياتها، الأمر الذي جعل ميليشيا الحوثي في حالة من الهلع والذعر والتوجس".