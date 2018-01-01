الحزام الأمني يواصل منع القادمين من المحافظات الشمالية دخول عدن

منعت قوات من الحزام الأمني المتمركزة في المدخل الرئيسي لمحافظة عدن عشرات المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية، من الدخول إلى عدن، جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن النقطة الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني في منطقة مصنع الحديد بمحافظة لحج، منعت دخول المواطنين القادمين من الشمال، إلى عدن، مشيرا إلى أنها سمحت لبعض سيارات النقل المتجهة إلى عدن بالدخول بعد إخضاعها للتفتيش وإعادة المسافرين مع عوائلهم الذين يحملون بطائق وهويات تابعة لمحافظات تعز وصنعاء والحديدة.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد اصدر توجيهاً رسمياً لمحافظي ومدراء أمن محافظات إقليم عدن بتسهيل دخول كافة النازحين القادمين من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.