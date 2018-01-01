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إجلاء أكثر من 70 مهاجرًا إثيوبيًا من اليمن

الأثنين 01 يناير 2018 12:19 م الصحوة نت - متابعات:-
إجلاء أكثر من 70 مهاجرًا إثيوبيًا من اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، مساء أمس الأحد، إجلاء 71 مهاجرًا إثيوبيًا من اليمن، في آخر أيام العام 2017.

وذكرت المنظمة، في بيان عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، أن "عملية الإجلاء تمت من ميناء الحديدة، غربي البلاد، إلى دولة جيبوتي".

وأكدت أن مكتبها في جيبوتي سيقوم بتسهيل رحلة عودة المهاجرين إلى بلادهم بسلام.

وهذه هي العملية الـ20، التي قامت بها المنظمة، لإجلاء مهاجرين أفارقة من اليمن المضطرب إلى بلدانهم.

وبلغ عدد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة الذين تم إجلاؤهم من اليمن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، 2312 شخصًا، وفقًا لإحصائيات المنظمة.

وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية، إلى أن أكثر من 55 ألف مهاجرًا عبروا البحر من القرن الأفريقي نحو اليمن، منذ مطلع العام 2017.


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