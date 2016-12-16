الرئيسية / آخر الأخبار

مقتل 14 حوثي بينهم قيادي بارز في جبهة ميدي

الجمعة 16 ديسمبر 2016 10:47 م الصحوة نت _ متابعات
مقتل 14 حوثي بينهم قيادي بارز في جبهة ميدي

قتل قيادي في جماعة الحوثي و13 آخرين من مسلحي مليشيات الحوثي وصالح في غارة لطيران التحالف بجبهة " حرض، ميدي ".

وقالت مصادر محلية أن القيادي في جماعة الحوثي شوقي يحي مشعتر قتل في غارة لطيران التحالف العربي استهدفت مواقعهم في ميدي.


وأضافت المصادر أن 14 جثة لمليشيا الحوثي وصلت إلى مديريتي بكيل ووشحه، وثلاثة منهم للمنجوره بالبداح، ممن لقوا مصرعهم بغارات للتحالف.

يشار الا ان شوقي يحيى مشعتر قيادي بارز في مليشيا الحوثي من مديرية بكيل المير، نقلته المليشيا إلى الحديدة فور إصابته، لكنه عاد جثة هامدة إلى منطقته حسب المصادر.

 

 

 

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى