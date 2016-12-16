مقتل 14 حوثي بينهم قيادي بارز في جبهة ميدي

قتل قيادي في جماعة الحوثي و13 آخرين من مسلحي مليشيات الحوثي وصالح في غارة لطيران التحالف بجبهة " حرض، ميدي ".

وقالت مصادر محلية أن القيادي في جماعة الحوثي شوقي يحي مشعتر قتل في غارة لطيران التحالف العربي استهدفت مواقعهم في ميدي.





وأضافت المصادر أن 14 جثة لمليشيا الحوثي وصلت إلى مديريتي بكيل ووشحه، وثلاثة منهم للمنجوره بالبداح، ممن لقوا مصرعهم بغارات للتحالف.

يشار الا ان شوقي يحيى مشعتر قيادي بارز في مليشيا الحوثي من مديرية بكيل المير، نقلته المليشيا إلى الحديدة فور إصابته، لكنه عاد جثة هامدة إلى منطقته حسب المصادر.