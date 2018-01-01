غارات تستهدف تعزيزات للحوثيين في يتمة الجوف والجيش يباغت مواقعهم بالمصلوب

شنت مقاتلات التحالف العربي فجر اليوم الاثنين غارات جوية استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من جبهة اليتمه في الجوف.

وأفاد مركز الجوف الإعلامي أن مقاتلات التحالف دمرت أربعة أطقم عسكرية للحوثيين كانت في طريقها لجبهة اليتمه شمال المحافظة.

وفي صعيد متصل.. شنت قوات الجيش الوطني هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية المصلوب.

وأكدت مصادر ميدانية سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، فيما تمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من المواقع.

يأتي هذا بعد يوم من تلقي مليشيا الحوثي هزيمة ساحقة في اليتمه، حيث دخلت قوات الجيش سوق اليتمه وحررت المجمع الحكومي.

وأعلنت قوات الجيش تأمين الخط الرئيسي الرابط بين جبهة البقع بصعدة واليتمه بالجوف بشكل كامل.