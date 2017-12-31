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قتلى وجرحى وأسرى من الحوثيين وتدمير آليات لهم في بني سراع بحجة

الأحد 31 ديسمبر 2017 11:38 م الصحوة نت - خاص | هلال القاعدي
قتلى وجرحى وأسرى من الحوثيين وتدمير آليات لهم في بني سراع بحجة

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية خمس غارات جوية مساء الأحد على منازل قيادات وأطقم وتجمعات  للحوثيين في عزلة بني سراع بمحافظة حجة.

 

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية في عزلة بني سراع التابعة لمحافظة حجة استهدفت منازل لقيادات حوثية وثلاثة أطقم عسكرية وتجمعات للمقاتلين الحوثيين.

وأكدت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت منزل المتحوث يحي جابر سراع  ومنزل المتحوث يحي فقيه بدوي وغارات أخرى استهدفت ثلاثة أطقم عسكرية وتجمع للحوثيين شرقي المعطن في ذات العزلة.

وأوضحت المصادر أن  أسيرين حوثيين وقعوا في قبضة أبناء المنطقة في اشتباكات مسلحة مع أهالي العزلة.

 

وشهدت عزلة بني سراع بمديرية الشغادرة التابعة لمحافظة حجة قصفا عنيفا من قبل المليشيات الحوثية يوم امس بجميع انواع الأسلحة على منازل المواطنين الأمر الذي دفع التحالف  للتدخل لوقف القصف والإنتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق الأهالي.

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