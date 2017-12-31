الفريق محسن يؤكد عزم الشرعية والتحالف على استكمال تحرير تعز

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / علي محسن صالح / عزم الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم من التحالف، أكد عزمهم على استكمال تحرير محافظة تعز وإنهاء تواجد الانقلابيين ورفع المعاناة والظلم الذي تعرضت له المدينة جراء الحصار والقصف العشوائي الذي يطالها من قبل الميليشيا الانقلابية.

وأشار نائب الرئيس إلى أن استكمال تحرير المحافظة وتثبيت الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة فيها يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقادة الوحدات العسكرية في المحافظة بحضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي.

واستمع نائب الرئيس في اللقاء إلى تقارير عن الأوضاع العسكرية وجهود تطبيع الأوضاع واستكمال تحرير المحافظة، مشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها المقاتلون الأبطال من رجال الجيش الوطني في سبيل دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية وإفشال محاولات سيطرتها على المحافظة.