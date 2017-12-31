الحكومة تتهم منظمات دولية بتنفيذ مشاريع لا تخدم الشعب وتدعو للتعامل مع الشرعية

استغربت الحكومة اليمنية اليوم الأحد من تنفيذ بعض المشاريع من قبل المنظمات الدولية وفقا لسياسات قالت إنها لا تخدم الشعب اليمني والحكومة الشرعية.

ودعت الحكومة في اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، دعت جميع المنظمات الدولية والجهات المانحة بضرورة التعامل مع الحكومة الشرعية بعيدا عن الانقلابيين وفقا للقرارات الدولية.

هذا وأكدت الحكومة أنها ماضية في اعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية على الدولة وتدمير مؤسساتها. وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج الاجتماع المشترك بين اليمن والبنك الدولي لتقييم محفظة مشاريع البنك في اليمن، والذي تضمن المشاريع التي نفذت والتي طور التنفيذ وأبرز التحديات التي تعيق تقديم المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد.

كما استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس هيئة الأركان العامة حول هذا الأداء الأمني والعسكري.

وجدد المجلس إدانته لحملة الاعتقالات التي ارتكبتها مليشيات الحوثية بحق اعضاء المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.

وكانت قد وصل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء إلى العاصمة عدن يوم الجمعة، بتوجيه رئاسي.