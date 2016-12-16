مقتل وإصابة 8 من المليشيات واستمرار تهجيرها للمواطنين غرب تعز

قُتل ثلاثة من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب خمسة آخرين اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش والمقاومة بمحافظة تعز. وخلال تلك المواجهات استشهد مقاوم وأصيب 4 في الكريفا الشقب جنوب شرق المدينة جراء هجوم شنته المليشيا على مواقع الجيش.

من جهة أخرى، استشهد مدنيان وأصيب 3 جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات التي اختطفت الشيخ محمد صالح الحدالي 56 عاما من منزله بقرية الشرف بالحوبان شرق المدينة.

وصعّدت المليشيات من حملة التهجير القسري للمواطنين من منازلهم في قرى حذران الواقعة شمال غرب جبل هان .