قوات الجيش تستعيد السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي بطور الباحة في لحج

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية مساء اليوم من استعادة السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي بطور الباحة التابعة لمحافظ لحج.

وفي تصريح خاص لـ"الصحوة نت" قال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة "محمد النقيب" إن جبل القرن يعد موقعا استراتيجيا يشرف على مناطق كثيرة من طور الباحة، عوضاً عن كونه موقع سيطرة وتحكم في مسرح العمليات العسكرية والاتجاه العملياتي.

وأكد النقيب أن سيطرة الجيش على الجبل يأتي بعد هجمة نوعية اشرف عليها من الميدان محافظ محافظة لحج اللواء احمد عبدالله تركي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن محمد ومدير عام طور الباحة عبدالرقيب البكيري وقيادات الجبهة الميدانيين.

وكانت امس السبت مليشيا الحوثي قد شنت هجوماً كبيراً على جبل القرن وسيطرت على عدد من المواقع فيه.