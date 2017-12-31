انتصارات كبيرة في الجوف.. مقتل وأسر 75 حوثياً وتحرير المجمع الحكومي بالخب والشعف

تمكنت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف من تحقيق انتصارات ساحقة ضد مليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير المجمع الحكومي في خب والشعف بعد السيطرة الكاملة على منطقة اليتمه.

وأكدت المصادر مقتل أكثر 25 حوثياً وأسر 50 آخرين، بالإضافة إلى استعادة 3 دبابات و 14 طقماً عسكرياً محملاً بالأسلحة.









وأوضحت المصادر أن محور الأجاشر التحم بمحور اليتمه بعد وصول أول القوات القادمة من جهة الاجاشر والبقع لليتمه، مؤكدا أن الخط الدولي أصبح مؤمن من اليتمه حتى البقع بالكامل.









وكانت قوات الجيش صباح اليوم الأحد قد تمكنت من الدخول لسوق اليتمه، فيما تواصل تقدمها باتجاه منطقة العقبه شمال المحافظة، وذلك حسب ما ذكره مركز الجوف الإعلامي.

يأتي هذا بعد معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني ضد المليشيا في الخب والشعف من أكثر من جهة.