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رئيس إعلامية إصلاح عدن يستنكر مهاجمة بعض ناشطي الحراك للإمارات ويشيد بدورها

الأحد 31 ديسمبر 2017 06:00 م الصحوة نت - خاص
رئيس إعلامية إصلاح عدن يستنكر مهاجمة بعض ناشطي الحراك للإمارات ويشيد بدورها

عبر رئيس دائرة الإعلام والثقافة في حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن خالد حيدان، عبر عن استنكاره من الهجوم الذي يشنه بعض إعلاميي ونشطاء الحراك الجنوبي على الإمارات والتقليل من جهودها وأدوارها في إطار التحالف العربي في اليمن.

 

وقال حيدان في تصريح لـ"الصحوة نت " إن حملة بعض إعلاميي الحراك ونشطائهم على دولة الإمارات ودورها وجهدها في إطار التحالف، أمر مستغرب ومستهجن ويعد نكرانا للجميل الذي قدمه ولا يزالون الأشقاء في دولة الامارات لليمن عموما ولمحافظة عدن على وجه خاص.

 

وأشاد حيدان بالجهود الكبيرة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

 

وكان عدد من الصحفيين والنشطاء في الحراك الجنوبي شنوا مؤخراً حملة هجوم استهدفت دولة الإمارات ودورها في التحالف العربي باليمن.

 

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