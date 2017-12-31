نائب الرئيس يلتقي محافظ الحديدة ويشدد على حشد كل القوى لتحرير المحافظة

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن، على مضاعفة الجهود والعمل على حشد كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية لتحرير محافظة الحديدة وبسط سلطة الدولة وإنهاء ممارسات الميليشيات التعسفية.

وناقش نائب الرئيس خلال لقاءه اليوم مع محافظ الحديدة الحسن علي طاهر المستجدات والانجازات التي تحققت على صعيد استكمال التحرير، مشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في سبيل استكمال التحرير وما يقدمه الأشقاء في التحالف من دعم أخوي صادق.

وأشار نائب الرئيس إلى ما يعانيه أبناء المحافظة من انتهاكات وما يعيشونه من وضع مأساوي جراء سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية واستحواذها على مقدرات وموارد المحافظة وحرمان المواطنين من المساعدات الإنسانية.

من جانبه عبر محافظ الحديدة عن تقديره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية، مؤكداً بأن قيادة المحافظة وكل الشرفاء من أبنائها يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية وفي طريق استعادة المحافظة وإرساء الأمن والاستقرار.