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وزير الداخلية يؤكد على توحيد مهام واداء الأجهزة الأمنية وتفعيل أقسام الشرطة

الأحد 31 ديسمبر 2017 04:26 م الصحوة نت - متابعات:-
وزير الداخلية يؤكد على توحيد مهام واداء الأجهزة الأمنية وتفعيل أقسام الشرطة وزير الداخلية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن توحيد مهام واداء الأجهزة الأمنية وتفعيل اقسام الشرط على رأس اولويات الوزارة خلال الفترة القادمة.

ودعا خلال اجتماعه اليوم مع عدد من قيادات الوزارة بعدن الجميع إلى مواصلة السير بخطوات تفعيل وزارة الداخلية وتثبيت عملها على آرض الواقع، مشيدا بالخطوات التي تسير بها الوزارة لإعادة ترتيب وضعها وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.. داعيا

وطاف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بمكاتب واقسام مجمع الوزارة واطلع على مستوى التجهيزات المختلفة للمكاتب والأقسام وحث ضباط ومنتسبي الوزارة ببذل مزيدا من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لما من ڜأنه الارتقاء بمستوى الأداء الأمني الذي ننشده جميعا بعيدا عن الولائات الطائفية والمناطقية المقيتة.

 مشيدا بنفس الوقت بالدور المتميز الذي قطعتهُ وزارة الداخلية ومنتسبيها بمختلف المجالات خلال الفترة الماضية ، وهو الأمر الذي يتوجب علينا مواصلته في المستقبل.

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