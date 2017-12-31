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مقتل 20 حوثياً وإصابة العشرات بغارات للتحالف في الخوخة

الأحد 31 ديسمبر 2017 12:22 م الصحوة نت - متابعات:-
مقتل 20 حوثياً وإصابة العشرات بغارات للتحالف في الخوخة مقاتلات التحالف

قُتل 20 من مسلحي جماعة الحوثي على الأقل، وأُصيب آخرون، بغارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على الساحل الغربي لليمن، مساء السبت، حسبما أفاد مصدر عسكري حكومي.

 وأفاد وسام صالح، أحد القادة الميدانيين في المقاومة الشعبية ، بمدينة الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

 وقال المصدر إن “المقاتلات الحربية شنت غارات على تعزيزات ومواقع للحوثيين في مديريات الخوخة والجراحي وحيس″.

 وأشار إلى أن غارات جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين، أمام أحد المطاعم في مديرية الجراحي، كانت في طريقها إلى مديرية الخوخة (جنوب الجراحي).

 وأوضح المصدر بأن “الغارة دمرت عربة وحافلة ونقل ودراجات نارية، فيما سقط عدد من الحوثيين بين قتيل وجريح”.

 ونقل صالح عن مصادر له في مديريتي “الجراحي” و”حيس″ الخاضعتين لسيطرة الحوثي، قولها إن “غارات أخرى دمرت عربتين في إحدى المزارع بالجراحي، و3 عربات في مزرعة أخرى بحيس″.

 وأشار الى أن “الحوثيين يتحصنون في المزارع جنوبي الحديدة، خشية التعرض للضربات الجوية من المقاتلات الحربية للتحالف، ومن هناك يشنون هجمات خاطفة على مواقع القوات الحكومية”.

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