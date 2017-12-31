ميلشيات الحوثي تختطف شاعر بصنعاء وتقتاده إلى مكان مجهول

أكدت مصادر قريبة من أسرة الشاعر المعروف محمد محمد اللوزي "بأن المليشيات الحوثية قامت باختطافه من منزله بصنعاء قبل خمسة أيام واقتادته إلى جهة مجهولة".

ورجحت المصادر بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السبب يعود إلى كونه عمل ضابطاَ سابقا في قوات «الحرس الجمهوري»، قبل أن يتفرغ منذ سنوات لكتابة الشعر والنشاط في المجال الثقافي والأدبي.

وأدان أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء اختطاف اللوزي، وحملوا المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامته.

كما دعا القيادي في الاتحاد ومستشار

اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد ناجي أحمد الحوثيين إلى سرعة الإفراج عنه مع سجناء الرأي المعتقلين كافة.

ويعد محمد محمد اللوزي، واحداً من أبرز شعراء «الحداثة» الشبان في اليمن، ويرى فيه النقاد صوتاً شعريا مخالفا استطاع أن يروض قصيدة النثر في مستوى إبداعي يحمل بصمته الخاصة منذ ديوانه الأول "الشباك تهتز العنكبوت يبتهج".